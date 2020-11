Kolejny wiceminister odchodzi z rządu. "Ojczyzna jest w potrzebie"

– Zawsze podkreślałem, że najpierw jestem lekarzem dopiero później politykiem – powiedział Maksymowicz w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Profesor poinformował, że ze względu na sytuację koronawirusową w Polsce postanowił wrócić do swoich pacjentów. – Wracam operować nowotwory mózgu, pracować w klinice Budzik, ale także pomagać chorym na oddziale covidowym w szpitalu w Olsztynie – powiedział.

– Ojczyzna jest w potrzebie, najbardziej potrzebuje teraz lekarzy i pielęgniarek – dodał.

Maksymowicz zaapelował do koleżanek i kolegów lekarzy, a także pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, którzy ostatnio nie pracowali w zawodzie, aby podobnie jak on wrócili do szpitali. – Mam wielką nadzieję, że razem uda nam się jak najszybciej pokonać koronawirusa – oświadczył.

Wojciech Maksymowicz jest neurochirurgiem i profesorem nauk medycznych. Funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego objął w lipcu 2019 roku. Politycznie związany z Porozumieniem Jarosława Gowina.

