"Ręce mi opadają". Gorzkie słowa Niedzielskiego o części Polaków

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Kantar dla grupy Luxmed, 52 proc. Polaków nie chce się szczepić przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jak przyznał minister zdrowia jest to dla niego rozczarowanie.

– Przyznam, że ręce mi opadają. Jeżeli my nie widzimy tego, jak wygląda świat bez szczepionek. To, co teraz przerabiamy, to jest pewnego rodzaju wizualizacja tego, jak wyglądałby świat bez szczepień. Każda choroba stanowiłaby potężne zagrożenie – powiedział minister Niedzielski.

– Jeśli ten obrazek nas nie przekonuje, że trzeba się będzie szczepić na COVID, to trudno mi to zrozumieć – dodał. Szef resortu zdrowia liczy, że obawy związane ze szczepieniami na koronawirusa znikną po tym, jak zostanie opracowana skuteczna i zweryfikowana szczepionka.

Pytany o to, czy taka szczepionka powinna być obowiązkowa, zdecydowanie zaprzeczył. – Absolutnie nie. Zakładamy, że szczepionka będzie dostępna na preferencyjnych warunkach, może będzie w całości refundowana – powiedział w programie "Money. To się liczy".

Nowy rekord zakażeń

Resort zdrowia poinformował w czwartek o 27 143 nowych przypadkach zakażeniach koronawirusem. Ministerstwo podało także dane dotyczące ofiar śmiertelnych.

27 143 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: wielkopolskiego (3888), śląskiego (3850), mazowieckiego (2932), dolnośląskiego (2451), małopolskiego (2342), łódzkiego (1713), kujawsko-pomorskiego (1663), podkarpackiego (1553), pomorskiego (1141), świętokrzyskiego (950), podlaskiego (902), zachodniopomorskiego (866), lubelskiego (805), warmińsko-mazurskiego (795), opolskiego (714), lubuskiego (578).

Z powodu COVID-19 zmarło 69 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 298 osób – podaje resort zdrowia.

Obecnie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 466 679. Z powodu zakażenia COVID-19 zmarło dotychczas 6 842 osób.

Czytaj także:

Czarzasty: Do kłamczucha się nie chodziCzytaj także:

"Trudno się nie wk***ić". Hołownia: To jest zbrodnia stanu