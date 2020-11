"Którą maseczkę wolisz?". Mocny spot Ministerstwa Zdrowia

– Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę. Przecież nie ma żadnej pandemii. Poza tym, znajomi myślą podobnie – mówi lektor, w nowym spocie resortu zdrowia.

– Wszystko jedno, maseczka na brodzie czy pod nosem. Może przejdziesz to bezobjawowo. Więc po co ci ta cała maseczka ochronna? – mówi dalej lektor. Na końcu filmu widać młodego mężczyznę leżącego na szpitalnym łóżku, z maseczką tlenową na twarzy, a lektor zadaje pytanie: To którą maseczkę wolisz?".

Kolejny dzień z ponad 27 tys. zakażeń

Mamy 27 086 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia – podało dzisiaj ministerstwo zdrowia. Resort poinformował również o śmierci 445 osób.

27 086 przypadków zakażenia dotyczy województw: śląskiego (3942), mazowieckiego (2951), małopolskiego (2815), dolnośląskiego (2512), wielkopolskiego (2063), kujawsko-pomorskiego (1952), podkarpackiego (1707), łódzkiego (1593),lubelskiego (1542), pomorskiego (1451), świętokrzyskiego (1013), zachodniopomorskiego (903), warmińsko-mazurskiego (826), opolskiego (739), podlaskiego (580), lubuskiego (497).

Resort poinformował również, że z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 387 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem, stan na 6 listopada, to 493 765 osób, Dotychczas zmarło 7287 osób chorych na COVID-19.

Czytaj także:

Niektóre dzieci będą mogły pójść do szkoły. Znamy szczegóły