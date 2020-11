Czarnek dla "DGP": Modlę się o powrót uczniów do szkół

– Modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, ale nie mogę założyć tylko optymistycznego scenariusza – podkreśla szef resortu edukacji i nauki.

Jak zapowiada Czarnek, już w grudniu pierwsze efekty prac nad odchudzeniem podstawy programowej. – Będzie incydentalne na potrzeby egzaminów klas ósmych i maturalnych – zapowiada.

Minister edukacji odniósł się również do tematu protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej, powtarzając swoje zdecydowane stanowisko w tej sprawie.

– Nie mogę siedzieć cicho, bo to, co się teraz dzieje, jest skandaliczne i nigdy wcześniej nie miało miejsca – mówi w rozmowie z "DGP".

Podkreślił przy tym, że nie ma jego zgody na ideologizowanie dzieci, a stanowcze reakcje wobec niektórych nauczycieli są odpowiedzią na oczekiwania rodziców. – Jestem wolnościowcem, dlatego tak jak będę walczył o wolność nauki na uczelniach, tak też będę dbał o to, by politykę i ideologię trzymać z daleka od szkół, od dzieci i młodzieży. Są na to metody – zaznaczył.

Czytaj także:

Od dzisiaj zdalna nauka również dla najmłodszych uczniówCzytaj także:

Narodowa kwarantanna na 60 procent. "Bardzo ważny będzie wskaźnik z piątku"