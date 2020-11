Lekarz o Górniak: Takie osoby powinny być ścigane

"To nasza ostatnia linia obrony". Ważne słowa Dworczyka

– Szpitale tymczasowe są naszą ostatnią linią obrony. One nie są po to, żeby zastąpić szpitale stacjonarne, ale po to, żeby ratować system służby zdrowia na wypadek przeciążenia systemu – tłumaczył szef KPRM Michał Dworczyk na...