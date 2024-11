Rosja wygrywa wojnę. Wojska posuwają się najszybciej od pierwszych dni inwazji

Armia Władimira Putina zajęła w ciągu ostatniego miesiące terytorium o powierzchni porównywalnej do połowy miasta Londyn – wskazali analitycy i blogerzy wojenni, który cytuje Reuters.

"Wojska rosyjskie wkroczyły szybko na Ukrainę na początku 2022 r., zanim zostały zepchnięte na wschód i południe. Linia frontu o długości 1000 km była w dużej mierze statyczna przez dwa lata, aż do ostatnich, mniejszych postępów, które rozpoczęły się w lipcu. Wojna wkracza w to, co niektórzy rosyjscy i zachodni urzędnicy określają jako jej najniebezpieczniejszą fazą. Kreml używa północnokoreańskich wojsk, a Kijów dostarczonych przez Zachód rakiet" – czytamy.

Moskwa, która podobnie jak Korea Północna nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła obecności północnokoreańskich wojsk, użyła hipersonicznego pocisku średniego zasięgu na Ukrainie w zeszłym tygodniu, a Ukraina poinformowała we wtorek o największym jak dotąd ataku rosyjskich dronów na swoim terytorium. "Rosja ustanowiła nowe tygodniowe i miesięczne rekordy wielkości okupowanego terytorium na Ukrainie" — podała w raporcie niezależna rosyjska grupa informacyjna Agentstvo.

Rosja zdobyła w listopadzie ok. 600 km2

W ciągu ostatniego tygodnia armia rosyjska przejęła prawie 235 km2 ziemi na Ukrainie, co jest tygodniowym rekordem na rok 2024. Z kolei w całym listopadzie siły rosyjskie przejęły 600 km2. Pasi Paroinen, analityk wojskowy z fińskiej Black Bird Group, powiedział, że siły rosyjskie przejęły kontrolę nad 667 km2 w tym miesiącu. Jego zdaniem dane w tym zakresie mogą napływać z opóźnieniem, stąd zdobycze Rosji mogą być większe niż się wydaje.

Prezydent Władimir Putin, który w maju zmienił ministra obrony, wielokrotnie powtarzał, że wojska rosyjskie posuwają się naprzód o wiele skuteczniej niż sądzi Kijów i jego sojusznicy, a Rosja prędzej czy później osiągnie wszystkie swoje cele na Ukrainie.

