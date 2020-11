Posłanka PiS ma pomysł, jak Niemcy mogą nam pomóc w walce z epidemią

Serwis Onet informował w ubiegłym tygodniu, że od kilku tygodni Niemcy oferują pomoc w walce z COVID-19 swym partnerom w Unii Europejskiej, a do polskiego rządu zwracają się z tą ofertą najważniejsi niemieccy politycy. 28 października z oficjalną propozycją pomocy wystąpił prezydent Frank-Walter Steinmeier. W liście z życzeniami powrotu do zdrowia dla chorego na koronawirusa prezydenta Andrzeja Dudy Steinmeier zaznaczył, że 'śledzi dramatyczny rozwój pandemii' także w Polsce i zwrócił się do Dudy z bezpośrednią ofertą pomocy. Odpowiedź na ten list Kancelaria Prezydenta opublikowała dopiero po artykule Onetu.

Uznano jednak, że na razie z tej pomocy nie skorzystamy. O tym, że jej nie potrzebujemy mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – Mamy wystarczającą liczbę łóżek i respiratorów, budujemy szpitale tymczasowe. W tej chwili jesteśmy samowystarczalni, takiej pomocy Polska nie potrzebuje – oświadczył.

Tymczasem, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka wie, w jaki sposób Niemcy mogliby pomóc Polsce. Swoim pomysłem podzieliła się w rozmowie z "Faktem". – Niech landy niemieckie oddelegują polskich lekarzy pracujących w niemieckiej służbie zdrowia do Polski na czas pandemii – powiedziała Lichocka dziennikarzom gazety.

Posłanka podkreśliła, że Niemcy finansowaliby to, udzielając naszym rodakom, lekarzom, płatnych urlopów na ten czas. – To byłaby bardzo wydatna i znacząca pomoc – oceniła.

