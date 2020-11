"Proszę Boga, aby przebaczył zmarłemu". Kondolencje abp. Gądeckiego po śmierci kard. Gulbinowicza

W poniedziałek przed godz. 11 zmarł były metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz. Informacje o śmierci duchownego potwierdziło biuro Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z portalem tvp.info. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że hierarcha przebywa w szpitalu. Jego stan był wówczas bardzo ciężki, duchowny znajdował się pod tlenem, nie było z nim kontaktu. Kardynał Gulbinowicz miał 97 lat.

Publikujemy pełną treść kondolencji Przewodniczącego Konferencji episkopatu Polski:

KONDOLENCJE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO ŚMIERCI KARD. HENRYKA GULBINOWICZA

Dziś przed południem dotarła do mnie informacja o śmierci księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, emerytowanego metropolity wrocławskiego. Proszę Boga, aby w swoim miłosierdziu przebaczył zmarłemu to, co spowodowało cierpienie pokrzywdzonych i ból wspólnoty wierzących. Wyrażając jednoznacznie dezaprobatę wobec popełnionych grzechów, nie można jednocześnie zapomnieć o dobru, które poprzez jego życie i posługę stało się udziałem wielu osób. Niech odpoczywa w pokoju!

+Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

