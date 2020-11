Niedzielski: Szczepienia na COVID-19 nie będą przymusowe

– Przygotowujemy się do masowego szczepienia, chcemy zapewnić szczepionkę dla praktycznie każdego obywatela. Nie będzie przymusu, ale będziemy namawiać do szczepień – zadeklarował Adam Niedzielski.

– W perspektywie kilkunastu dni przedstawimy proces wielkiej operacji, by każdy chętny obywatel mógł się zaszczepić – dodał szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak stwierdził minister zdrowia, "możemy się trochę uśmiechnąć": – To, co najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami. Malejąca liczba badań to w pewnym sensie informacja, że sytuacja się poprawia.

"Zaręczam, że szczepionka będzie dostępna"

Przygotowujemy logistykę do szczepień przeciwko koronawirusowi. Jeżeli szczepionka się pojawi, zaręczam, że będzie dostępna – zapewnił w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

– Przygotowujemy całą logistykę. Przede wszystkim sprowadzenie tej szczepionki do Polski, potem utrzymywanie jej w dość niskiej temperaturze – to jest temperatura na poziomie minus 70-80 stopni Celsjusza, a potem – co też niezwykle istotne – dystrybucja tej szczepionki i szczepienie dość dużej populacji ludzi. Mamy nadzieję, że dość dużej, bo mamy nadzieję, że większość społeczeństwa zdecyduje się jednak zaszczepić – powiedział w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Zaznaczył, że umowy odnoście szczepionek są podpisane nie tylko z firmą Pfizer, która pierwsza ogłosiła, że udało jej się ją przygotować, ale także z wciąż pracującymi nad szczepionką formami Astra Zeneca i Johnson & Johnson.

Od kiedy luzowanie obostrzeń? Niedzielski: Do tego czasu żadnych zmian nie będzie

