500+ dla nauczycieli coraz bliżej. Ważna deklaracja Czarnka

– Po szybkich konsultacjach, bo i czas jest taki, że nas do tego zobowiązuje, dzisiaj podpisuję rozporządzenie na program wsparcia dla nauczycieli prowadzących naukę zdalną – powiedział szef MEN.

Według szacunków, nowy program będzie kosztować 300 milionów złotych. Czarnek podkreślił, że rząd Mateusza Morawieckiego od początku pandemii przekazał już 1 miliard złotych na wsparcie informatyzacji szkół w Polsce. – Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie są środki, które całkowicie rozwiązują problemy, z którymi mierzy się edukacja w trybie zdalnym. Ale na dziś tyle już przekazaliśmy – wskazał Czarnek.

Pieniądze pojawią się na kontach nauczycieli w grudniu. Na 500 złotych mogą liczyć ci pedagodzy, którzy sprzęt do edukacji zdalnej zakupili najwcześniej 1 września. Aby uzyskać refundację, należy wypełnić wniosek udostępniony przez MEN. Znajdą się w nim wszystkie wymagane oświadczenia. Dołączyć do niego należy również dowód zakupu sprzętu. Wnioski zbiorą dyrektorzy szkół, którzy przekażą je dalej do samorządów.

Czytaj także:

Europa: Mniej nowych zakażeń, rośnie liczba zgonów na COVID-19Czytaj także:

Terlecki: To są pogłoski niepoważne