Sędzia Tuleya odsunięty od orzekania

"To jest chore. W Unii jest jakiś fanatyzm". Prof. Legutko diagnozuje przyczyny ataków na Polskę

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości mocno skomentował próby podporządkowania Polski przez unijnych urzędników. – W Unii jest jakiś fanatyzm, który każe zaryzykować, byleby tylko ugodzić we wrogów. To jest chore i to nie jest normalne...