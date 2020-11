Biejat: Ludzie myśleli, że to nazistowska bojówka

"Skończy jak Mussolini". Wałęsa uderza w Kaczyńskiego

"Kaczyńskiemu zostały dwa szczeble w 20 szczeblowej drabinie do nieszczęścia, do tragedii, jeśli nie zawróci to już niebawem skończy jak Mussolini" – tłumaczy na Facebooku Lech Wałęsa.