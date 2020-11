Lisicki: Stawiamy pytanie, które wielu boi się zadać

– Serdecznie Państwa zachęcam do kupienia najnowszego wydania tygodnika "Do Rzeczy". Zajmiemy się w nim szczególnie relacjami między Polską a UE, polskim wetem do budżetu unijnego oraz pytaniem, czy polexit jest rzeczywistości armagedonem i katastrofą – mówi redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy", zapowiadając nowy numer.

Na łamach „Do Rzeczy” m. in.: – Starożytni mówili, że kto chce pokoju, ten musi przygotowywać się do wojny. W sporze, którego osią jest fundamentalna dla Polski sprawa zachowania suwerenności, istotnym czynnikiem jest przekonanie przeciwnika, że potrafimy w razie potrzeby zrobić coś więcej, niż tylko narzekać, iż dzieje się nam krzywda i bezprawie – podkreśla Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Chcesz pozostać w Unii, szykuj polexit”. – Według oficjalnych danych dotacje unijne dla Polski stanowią mniej niż 60 proc. tego, co transferują zachodni inwestorzy za granice – przekonuje Tomasz Cukiernik w tekście „UE nas łupi”. – Spór o polskie instytucje przysłania poważniejsze konflikty wewnątrz UE, które mogą spowodować, ze wspólnota i tak się rozpadnie– zauważa Tomasz Rowiński w artykule „Unijna rozgrywka”.