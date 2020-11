Rośnie liczba łóżek covidowych

Według danych udostępnionych w poniedziałek przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w szpitalach w regionie przygotowano 3263 łóżka przeznaczone dla pacjentów chorych na COVID-19, z czego zajętych jest 1618.

W dolnośląskich szpitalach jest obecnie 208 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego - jak podały służby prasowe wojewody dolnośląskiego - 153 są zajęte.

W województwie kujawsko-pomorskim wolnych jest 925 łóżek covidowych i 74 respiratory – poinformował urząd wojewódzki w Bydgoszczy. Łączna liczba łóżek covidowych wynosi 2139, z czego 1214 jest zajętych. Szpitale w regionie dysponują 191 respiratorami, z których 117 jest wykorzystywanych.

W szpitalach w województwie lubelskim wolnych jest 747 łóżek oraz 75 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zarażonych koronawirusem – wynika z danych służb wojewody. W szpitalach w regionie jest 2319 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem, z czego zajętych 1572. Respiratorów dla pacjentów z COVID-19 jest 221, z czego 146 zajętych – podała w poniedziałek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.

Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 wynosi 1629, wolne są 772 łóżka. W szpitalach przygotowano ponadto 132 respiratory, z czego 75 jest zajętych.

W województwie lubuskim w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 jest obecnie przygotowanych 1 160 łóżek. Według stanu na poniedziałek zajęte były 763. Na 63 łóżka z respiratorami pacjenci byli tego dnia leczeni na 56.

W województwie łódzkim jest 1070 wolnych łóżek ze 3126 wszystkich na I, II i III poziomie szpitalnego leczenia COVID-19, a także 132 gotowe do użycia respiratory spośród 268.

Na Mazowszu, jak wynika z poniedziałkowych danych, zajętych jest 2978 z 4978 łóżek i 314 z 408 respiratorów.

Według ostatnich informacji małopolskiego urzędu wojewódzkiego, na 3688 łóżek dla chorych na COVID-19 zajętych jest 1935, co daje w tym momencie 1753 wolne miejsca. Jeśli chodzi o respiratory, to z 314 zajętych jest 229, co daje 85 wolnych respiratorów na pacjentów covidowych.

Jak wynika z danych umieszczonych na stronie opolskiego urzędu wojewódzkiego, w regionie na 1086 łóżek szpitalnych dla pacjentów chorych na COVID-19 zajętych jest 638 łóżek. Z liczby 65 covidowych respiratorów zajęte jest 37 urządzeń.

871 pacjentów z koronawirusem przebywa obecnie w szpitalach w Podlaskiem, 77 osób jest podłączonych do respiratorów - wynika z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W niedzielę dla pacjentów z COVID-19 było w Podlaskiem 1 tys. 649 łóżek w szpitalach i 113 respiratorów.

W szpitalach na Podkarpaciu są 2252 łóżka dla pacjentów z COVID-19. – Spośród nich zajętych jest 1376 – poinformował w poniedziałek rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk. Rzecznik dodał, że "w regionie z 183 respiratorów zajęte są 133 stanowiska".

W szpitalach województwa pomorskiego na ogólną liczbę 1760 łóżek covidowych zajętych jest 1120. W użyciu jest także 86 ze 117 respiratorów dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

W niedzielę na Śląsku zajęte było 2125 z 3539 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 i 230 respiratorów z 274 dostępnych.

W szpitalach województwa warmińsko-mazurskiego przygotowane są ogółem 1182 łóżka covidowe, a 812 z nich jest zajętych. Ponadto są w sumie 104 respiratory przeznaczone dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z czego 73 zajęte.

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformował w poniedziałek, że w regionie są 3162 łóżka covidowe, z czego obecnie 1017 pozostaje wolnych. Łączna liczba respiratorów wynosi natomiast 252, z czego wolnych pozostaje 95.

W Zachodniopomorskiem zajętych jest 930 z 1487 łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych - poinformował w poniedziałek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. W województwie zajęte są też 92 ze 104 respiratorów dla pacjentów z COVID-19.

