Prezydent Krakowa zakażony koronawirusem

"Wczoraj moje wyniki testu na Covid-19 okazały się pozytywne. Nie czuję się źle, ale od dziś zostaję w domu. W autoizolacji pozostaną także moi współpracownicy, w którymi w ostatnich dniach miałem kontakt" – napisał we wtorek Jacek Majchrowski.

Majchrowski zaapelował do obserwujących go osób, by "uważały na siebie i dbały o zdrowie". "Nie ma teraz niczego ważniejszego" – zaznaczył.