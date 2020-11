KO zawiadamia prokuraturę ws. Kaczyńskiego. Terlecki: Opozycja jest śmieszna, jak zwykle

– Składamy wniosek do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w związku z tym, że przekroczył swoje uprawnienia, Człowiek, który nawołuje do nienawiści i tworzy podziały nie może stać ponad prawem –poinformowali liderzy KO.

"Ludzie mają prawo protestować, walczyć o swoje prawa. Chcemy, by prokuratura zbadała, co stało się w sprawie protestów na polskich ulicach. Czemu policja się zradykalizowała? Kto wydaje im rozkazy? Kto podżega służby, żeby działały przeciwko protestującym?" – tak przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej argumentują wniosek do prokuratury.

Działania opozycji w mocnych słowach skomentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Opozycja jest śmieszna, jak zwykle, i nie należy poważnie traktować tego, co mówi – ocenił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie polityk PiS.

