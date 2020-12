"Budzisz się i masz nadzieję...". Spurek oburzona zachowaniem Grodzkiego

Na tweeterowym profilu Senatu pojawiła się informacja o powołaniu Rady Gospodarczej – Zespółu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP.

– Udało nam się zaprosić do Rady ludzi, którzy charakteryzują się trzema faktorami: są wybitnymi polskimi przedsiębiorcami, którzy płacą podatki w Polsce, są ludźmi za którymi idą realne dokonania i są polskimi patriotami gospodarczymi – tłumaczył marszałek Senatu Tomasz Grodzki. – To, co Rada będzie proponować, Senat będzie przekuwał w inicjatywy ustawodawcze. Taki jest plan działania tego zespołu – dodawał.

W skład Rady Gospodarczej weszli:

Zbigniew Jakubas - Przewodniczący

dr Sławomir Dudek

prof. Jerzy Hausner

Bogdan Kaczmarek

Adam Kiciński

Jerzy Krzanowski

Arkadiusz Muś

Henryk Orfinger

Michał Świerczewski

Pod postem w mediach społecznościowych zamieszczono również zdjęcie członków nowej Rady, wśród których nie ma żadnej kobiety. Ten widok nie spodobał się europoseł Sylwii Spurek, która mocno skrytykowała marszałka Tomasza Grodzkiego.

"Budzisz się i masz nadzieję, że chociaż Senat rozumie, czym są wartości Unii Europejskiej, równość, różnorodność, zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym, a to tylko sen... Panie Marszałku, Tomaszu Grodzki, proszę nie iść tą drogą i zaprosić do rady 50% kobiet!" – zaapelowała.

