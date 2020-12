"Chyba nie mogę nie zabierać głosu czasem". Górniak zwróciła się do fanów

Na początku listopada w mediach pojawiła się informacja, że piosenkarka Edyta Górniak powiedziała, że epidemii nie ma, a w szpitalach nie leżą chorzy na COVID-19, ale statyści.

Po tej wypowiedzi Górniak tłumaczyła się w mediach społecznościowych, że jej słowa zostały zmanipulowane. Artystka zapowiadała też, że rezygnuje z aktywności w sieci.

Dzisiaj Górniak zaskoczyła jednak swoich fanów informacją, że zmieniła zdanie, gdyż jak tłumaczy, nie zdawała sobie sprawy jak ważny jest jej głos.

– Chciałam się niestety, niestety dla niektórych, wycofać z mojej chęci wyciszenia platform społecznościowych. Jak widać, nie jest to dobry czas. Przyjdzie może lepszy czas, na to, żeby się wyciszyć faktycznie, więc przekładam tę decyzję. Mam nadzieję, że ucieszy to rozświetlone serca, rozświetlone głowy – tłumaczy Górniak, w relacji live w mediach społecznościowych.

– Faktycznie dostałam od was mnóstwo pięknych wiadomości z prośbą, żebyśmy byli blisko, jak najbliżej w tych trudnych czasach i nie wiedziałam, że ta moja obecność jest tak ważna dla was w takim stopniu, więc będę może nie tak mocno aktywna jak wcześniej, ale będę starała się być aktywna, aktywniejsza niż przez ostatnie tygodnie – podkreśla dalej artystka.

Jednocześnie piosenka potwierdziła, że zniknie z mediów społecznościowych, ale jeszcze nie teraz. – Może to za bardzo nie ucieszy co niektórych zaprzyjaźnionych z matriksem, ale rozświetlone serca i dusze mam nadzieję, że to ucieszy, że będę jednak częściej. Chyba nie mogę nie zabierać głosu czasem – wyznała Górniak.

– Bardzo też dziękuję i cieszę się, że te nasze rozmowy, spotkania wirtualne dają wam tyle siły, nawigacji i determinacji, woli walki i nadziei. Nie mogę wam tego odebrać, więc przekładam tę moją decyzję, może na przyszły rok, jak będzie trochę spokojniej – dodała.

