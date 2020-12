Zadał Lempart niewygodne pytanie. Wyrwano mu mikrofon

Do zdarzenia doszło podczas protestu zorganizowanego we Lwówku Śląskim, kiedy obecna tam Marta Lempart zaprosiła zgromadzonych do zadawania pytań.

– Chciałbym zapytać, czy wszyscy naprawdę jesteście za tym, żeby dzieci pozbawiać życia aż do dziewiątego miesiąca (ciąży – red.)? Bo ta pani tego od was chce – powiedział mężczyzna. W reakcji na to Lempart próbowała wyrwać mu mikrofon. Ostatecznie zrobił to jeden z jej pomocników.

Następnie Lempart wzięła megafon i oznajmiła zgromadzonym, że to pytający mężczyzna "zabrał jej mikrofon". – To złodziej, który ukradł nam mikrofon – powiedziała. Nagranie tej sytuacji trafiło do internetu.

Kiedy publikacja wyroku TK?

Protesty w ramach Strajku Kobiet trwają od 22 października, kiedy Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Wyroku ciągle nie opublikowano.

Wczoraj Rada Ministrów wydała specjalne oświadczenie, w którym poinformowano, że orzeczenie Trybunału powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez TK uzasadnienia.

