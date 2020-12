"Nie wolno grać na emocjach Polaków". Ważny apel Dworczyka do polityków

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas piątkowej konferencji prasowej odniósł się do podanych przez niektóre media i powielanych przez polityków opozycji informacji o braku dostępu do respiratorów.

– Stoją takie urządzenia rzekomo niewykorzystywane w Szpitalu Narodowym, na Stadionie Narodowym w Warszawie, natomiast w innych szpitalach brakuje takich urządzeń – mówił, po czym podkreślił: "Proszę państwa, chciałbym zdementować te informacje i zaapelować do polityków wszystkich, niezależnie jakie barwy polityczne reprezentują o odpowiedzialność".

Michał Dworczyk poinformował, że obecnie jest w Polsce ok. 18 tys. wolnych łóżek covidowych i ok. 1,3 tys. wolnych respiratorów dla pacjentów covidowych. – To są miejsca, które czekają na chorych. Mam nadzieję, że one nie będą nigdy zajęte, ale takie są fakty. To są dostępne miejsca – dodał.

