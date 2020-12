Ziobro składa wniosek do TK. Chce delegalizacji partii

Portal wPolityce, który powołuje się na komunikat Prokuratury Krajowej, podaje, że działania w tej sprawie zostały podjęte na wniosek osób fizycznych. "W pismach kierowanych do prokuratury wskazywały one, że Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP" – czytamy.

Art 13. ustawy zasadniczej stanowi, że "zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu". "Zakazane jest także istnienie partii politycznych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa" – podano.

Przeprowadzono w Prokuraturze Krajowej analiza wykazała, że członkowie Komunistycznej Partii Polski kwestionują demokratyczny porządek kraju i gloryfikują zbrodniarzy komunistycznych.

"Cele KPP są tożsame z celami innych partii komunistycznych sprawujących totalitarną władzę w państwach komunistycznych XX wieku. Jej członkowie wprost nawołują do przeprowadzenia rewolucji na wzór Rewolucji Październikowej w Rosji, po której władzę przejęli bolszewicy. Celem ma być nie tylko przejęcie władzy, ale także «nacjonalizacja i kolektywizacja dokonane pod przymusem»" – informuje wPolityce.

Według PK Ziobro uznał, że "zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski, muszą zostać uznane za niezgodne z konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane".