Gambit celebrytki

Tak, w szachy, bo zafascynowali się serialem na Netflixie. „Gambit i jego królowa. Po prawie siedmiu latach we wspólnym biegu... Od marca na dywanie. Od prawie roku pierwsze wspólne zdjęcie, trochę nas mniej i w prasie, i na Instagramie. Tak bardziej poważnie, dla nas, przy naszych wcześniejszych zajętościach zawodowych, to nowość, ale są też tego ogromne plusy w postaci serialowych maratonów (»Gambit królowej«, kto widział?)” – napisała prezenterka. Niestety podczas sesji ktoś nie zadbał o detale i wyszło, jak wyszło. Internauci natychmiast wyłapali, że figury na szachownicy są źle ustawione, więc ta ich gra w szachy to ściema. Sweterki za to mają piękne, takie kolorystycznie dobrane do szachów.