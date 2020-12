"Na czworakach biją czołem przed Niemcami". Mocny wpis Brudzińskiego

Eurodeputowany PiS skomentował w mediach społecznościowych negocjacje ws. unijnego budżetu i związane z tymi negocjacjami nastroje panujące wśród polskich polityków.

"Jedni 'narwańcy' krzyczą, tylko weto! Bez żadnej refleksji, wedle zasady: 'Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele, i? – jakoś to będzie!'. Drudzy nie na klęczkach, ale wręcz na czworakach biją czołem przed Niemcami i brukselskimi urzędnikami" – napisał Brudziński.

Polityk podkreślił, że w tym samym czasie Jarosław Kaczyński w interesie Polski i CAŁEJ UNII gra w szachy a nie w "dupka"." Gdyby w Polsce była normalna opozycja a nie.... żołędne to rząd premiera Mateusza Morawieckiego miałby w tej najważniejszej dla Polski batalii wsparcie. Ale nic to, niech Budka z Lampartową obalają rząd a my robimy swoje" – skiwtował.

