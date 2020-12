Popularny bloger przeprosił za zniesławienie Instytutu Ordo Iuris

Kamil Nowak, autor bloga, dwa alta temu zamieścił w mediach społecznościowych komentarz do zgłaszanych przez Ordo Iuris zastrzeżeń do nowelizacji Kodeksu rodzinnego.

"Ordo Iuris alarmował, że zmiany zaproponowane przez ówczesnego Rzecznika Praw Dziecka naruszają prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz podważają autorytet rodziców i autonomię rodziny. Autor bloga zarzucił Instytutowi m.in. rzekome kłamstwa i „atakowanie podstawowych praw ludzkich". Wtedy prawnicy, działając w imieniu Ordo Iuris, wezwali Kamila Nowaka do zaprzestania naruszania dóbr osobistych" – czytany w oświadczeniu przesłanym do mediów.

Bloger usunął wpis, ale nie chciał opublikować przeprosin. W związku z tym prawnicy Instytutu sporządzili i wysłali do sądu prywatny akt oskarżenia. Proces był poprzedzony posiedzeniem pojednawczym na którym strony przedstawiają warunki pojednania celem zakończenia sprawy. Kamil Nowak zaakceptował propozycję Ordo Iuris i opublikował na Facebooku przeprosiny.

„Kamil Nowak prowadzący profil «Blog Ojciec» przeprasza Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris za szereg zniesławiających informacji zamieszczonych we wpisie na portalu facebook.pl w dniu 11 sierpnia 2018 roku. Twierdzenia, które napisałem, nie znalazły nigdy odzwierciedlenia w rzeczywistości za co przepraszam" – napisał bloger.

– Kamil Nowak na skutek prywatnego aktu oskarżenia dokonał autorefleksji w sprawie swojego postępowania względem Ordo Iuris oraz przeprosił za zniesławiający wpis. Postawa oskarżonego i zaakceptowanie zaproponowanych przez Fundację warunków pojednania, uzasadniały zakończenie postępowania karnego jeszcze przed jego rozpoczęciem – ocenił adwokat Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

