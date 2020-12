Ks. Isakowicz-Zaleski o sprawie o. Rydzyka: Powinien zareagować Watykan

Podczas mszy z okazji urodzin Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk wspomniał o biskupie kaliskim Edwardzie Janiaku, oskarżanym o tuszowanie pedofilii. O. Rydzyk nazwał go "współczesnym męczennikiem mediów". – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – powiedział.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski pytany przez "Rzeczpospolitą", czy w sprawie słów o. Rydzyka powinien zareagować papież, stwierdził, że interwencję powinna podjąć nuncjatura.

– Dwaj najważniejsi biskupi, przewodniczący Episkopatu i jego zastępca – nie zabrali głosu. Ich milczenie jest bardzo wymowne. Władze Episkopatu powinny jednoznacznie ustosunkować się do tej sprawy – powiedział.

Według niego w sprawie dyrektora Radia Maryja powinien zareagować Watykan, bo "jeżeli prezydium Episkopatu milczy, to Watykan milczeć nie może i powinien podjąć decyzje". Jak dodał, w RM potrzebne są zmiany.



– Najbardziej mnie zaskoczyły słowa ks. Rydzyka, który w stroju liturgicznym, w czasie mszy, wydaje jakby polecenia czy wskazówki do ministra sprawiedliwości. Tak być nie może! Minister powinien całkowicie inaczej postąpić, przede wszystkim odciąć się od tych wypowiedzi – ocenił kapłan.

Czytaj także:

Urodziny Radia Maryja. Policja wyjaśnia dlaczego nie interweniowała