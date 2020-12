Rząd ma powody do zadowolenia. Polacy uważają, że kompromis to sukces

W czwartek unijni liderzy osiągnęli porozumienie w sprawie nowego budżetu UE na lata 2021–2027 i funduszu odbudowy. Według premiera Mateusza Morawieckiego Polska może liczyć na 770 mld zł. Polska i Węgry początkowo groziły zawetowaniem budżetu, sprzeciwiając się mechanizmowi "pieniądze za praworządność".

W sondażu dla RMF i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano Polaków, co sądzą o negocjacjach rządu na forum europejskim.

60 proc. badanych uważa, że wynik ostatniego szczytu UE, podczas którego zatwierdzono budżet Wspólnoty na następne lata, to sukces Polski. 9,9 proc. ankietowanych uważa, że negocjacje to "zdecydowanie sukces" Polski. 49,4 proc. uznaje to za "raczej sukces".

Przeciwnego zdania jest 24 proc. badanych. 14,1 proc. uważa, że ustalenia to "raczej porażka" Polski, a 9,9 proc. udzieliło odpowiedzi: "zdecydowanie porażka".

16,6 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

