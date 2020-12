Dziambor: Spełnia się niestety najczarniejszy scenariusz

Polityk, który sam przeszedł zarażenie koronawirusem, ostrzega, że liczba zgonów w Polsce, których przyczyną nie jest COVID-19, stale wzrasta. Mówił o tym podczas jednego z programów na antenie Polsat News.

– Ochrona zdrowia jest w takim paraliżu z powodu całkowitego przestawienia się na COVID-19, że dziesiątki tysięcy ludzi umierają z powodu innych chorób, którymi przestaliśmy się zajmować! – powiedział Dziambor.

Polityk zamieścił także na Twitterze wpis odnoszący się do tego problemu.

"Spełnia się niestety najczarniejszy scenariusz, od października rośnie liczba śmierci niezwiązanych z Covid-19. Należy natychmiast otworzyć gospodarkę, otworzyć szkoły, wypuścić ludzi, którzy siedzą na kwarantannach, leczyć chorych, a pozostałym dać normalnie żyć!" – napisał poseł Konfederacji.

W ubiegłym miesiącu z powodów innych niż zakażenie koronawirusem zmarło niemal 70 proc. więcej osób niż w listopadzie 2019 r. – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Okazuje się, że jedną z głównych przyczyn zgonów, które nie były powiązane z koronawirusem było ograniczenie dostępu do leczenia. Chodzi tu przede wszystkim o kardiologię, onkologię i choroby płuc. "I choć były momenty, kiedy leczenie wracało do poziomu z poprzedniego roku, to bilans od marca do października jest zdecydowanie ujemny" – czytamy w artykule opublikowanym w gazecie.

Nowe zakażenia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 896 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. W ostatniej dobie zmarło 96 osób.

4 896 nowych i potwierdzonych przypadków dotyczy województw: mazowieckiego (715), zachodniopomorskiego (561), kujawsko-pomorskiego (531), pomorskiego (460), wielkopolskiego (392), warmińsko-mazurskiego (275), śląskiego (272), dolnośląskiego (258), lubuskiego (207), łódzkiego (190), podkarpackiego (180), lubelskiego (179), opolskiego (176), małopolskiego (143), świętokrzyskiego (108), podlaskiego (78).

Jak zaznacza resort, 171 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo poinformowało również, że z powodu COVID-19 zmarło 40 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 56 osób.

Łączna liczba zakażonych, stan na 14 grudnia, wzrosła do 1 140 572. Dotychczas zmarło 22 960 osób chorych na COVID-19.

Czytaj także:

