Polaków zapytano o ojca Rydzyka. Wynik sondażu jest jasny

Ostatnio wokół o. Tadeusza Rydzyka zrobiło się głośno po jego wypowiedzi w czasie mszy z okazji 29. urodzin Radia Maryja.

Redemptorysta wspomniał wtedy o biskupie kaliskim Edwardzie Janiaku, oskarżanym o tuszowanie pedofilii. O. Rydzyk nazwał go "współczesnym męczennikiem mediów". – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – powiedział. Po kilku dniach dyrektor Radia Maryja wydał oświadczenie z przeprosinami.

Instytut Badań Pollster zadał ankietowanym pytanie: "Czy hierarchowie kościelni powinni usunąć o. Tadeusza Rydzyka z Kościoła?". 74 proc. odpowiedziało "tak", natomiast 10 proc. "nie". Zdania w tej sprawie nie miało 16 proc. respondentów.

Prof. Kazimierz Kik, komentując wyniki sondażu, powiedział w rozmowie z "SE", że zbyt ostentacyjne działania o. Rydzyka i jego powiązania z polityką rażą przeciętnego Polaka. – W oczach Polaków jest też on osobą, która dzięki temu czerpie korzyści – ocenił politolog.



Badanie zostało przeprowadzone 12 grudnia 2020 roku na próbie 1067 dorosłych Polaków.

Czytaj także:

Czarnek pisze list do Radia Maryja. Zwraca się do o. Rydzyka