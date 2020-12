Wawrzyk kandydatem na RPO. Szczery komentarz senatora PSL

Piotr Wawrzyk będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Informację tę przekazał dziś na antenie Radia WNET szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

"Pana Wawrzyka z żadnych tego typu działań nie kojarzę"

– Kiedy pojawiała się kandydatura posła Wróblewskiego (posła PiS, Bartłomieja Wróblewskiego – red.) na RPO, to mówiłem o tym, że nie wykluczałem głosowania nad jego kandydaturą i gdyby ta kandydatura była aktualna, to mógłbym to powtórzyć – komentował sytuację senator Jan Filip Libicki w Radiu Wnet.

– Znam jego poglądy, wiem że był wnioskodawcą w TK tego wniosku, który zakończył się decyzją 22 października dot. eugeniki i dlatego mówiłem, że nie wykluczam, iż będę podejmował w tej sprawie decyzje samodzielnie – tłumaczył polityk.

– Ponieważ pana Wawrzyka z żadnych tego typu działań nie kojarzę, w związku z tym tutaj będę bardziej się orientował na opinię PSL i mojego szefa Władysława Kosiniaka-Kamysza – stwierdził senator.

Piotr Wawrzyk jest prawnikiem i politologiem, doktorem habilitowanym nauk społecznych. W latach 2018-2019 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zaś od 2019 roku pełni rolę sekretarza stanu w tym resorcie. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku uzyskał mandat posła na Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.

