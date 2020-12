Sawicki: Wawrzyk zdradził. Nie dostanie poparcia senatorów PSL

– Życzę powodzenia, ale zapewniam, że ta kandydatura w Senacie nie zostanie potwierdzona i to kolejny tylko pokaz PiS. PSL tej kandydatury nie poprze. Tym bardziej że jest to wychowanek PSL, który na pewnym etapie PSL zdradził i to zdradził w sposób bardzo bym powiedział nie fair – podkreślał Marek Sawicki w rozmowie w Radiu Plus.

– Tak się zdarza, że PiS podbiera z PSL ludzi powiedziałbym, delikatnie rzecz ujmując, nie najbardziej profesjonalnych. I ze względu na nie do końca szanowany czy doceniany przez nas profesjonalizm, zapewniam pana, profesor Wawrzyk poparcia w Senacie senatorów PSL nie uzyska – dodawał.

"Jesteśmy w tej sprawie gotowi wspierać rząd"

Sawicki odniósł się również do kompromisu uzyskanego na szczycie Rady Europejskiej i zapewnił, że PSL poprze w tym obszarze rząd PiS.

– Dla Polski, dla polskich przedsiębiorców, rolników, samorządów, dla wszystkich ludzi te środki unijne i ta dobra współpraca, dobre relacje z Brukselą są konieczne i dlatego już wtedy i dzisiaj to ponawiamy, jesteśmy w tej sprawie gotowi wspierać rząd Mateusza Morawieckiego, bo te sprawy trzeba nie tylko dokończyć w sensie zamknięcia tych negocjacji, protokółów, ale przede wszystkim trzeba ogromnej rzeszy specjalistów, żeby te duże pozyskane środki racjonalnie i natychmiast uruchomić – stwierdził polityk.

