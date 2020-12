"To nowe otwarcie". Kosiniak-Kamysz prezentuje nowe logo Koalicji Polskiej

– To dla nas bardzo ważny dzień, dla naszego środowiska politycznego i głęboko wierzymy, że to ważny dzień dla Polski. Koalicja Polska-PSL-UED-Konserwatyści. To nowa nazwa klubu, ale to też nowe przesłanie, to są środowiska, które dołączyły do nas w ostatnim czasie, środowiska pracodawców i przedsiębiorców. Środowiska pokrzywdzonych przez organy państwa, które przez wiele lat domagają się sprawiedliwości. Wczoraj dołączyła partia regionalna Ślonzoki Razem, każdego tygodnia będą przychodzić nowe podmioty polityczne, społeczne. Wszyscy ci, którzy chcą budować racjonalne centrum, chcą przywracać Polsce normalność, budować państwo oparte na szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od światopoglądów i poglądów. Docenić ludzi ciężkiej pracy – to rzecz niezwykle ważna w naszym programie i umowie społecznej, którą chcemy zaproponować – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu prasowym w Sejmie.

– Startujemy z nowym wizerunkiem. Nowe logo oparte jest o kod kreskowy symbolizujący patriotyzm gospodarczy. Koalicja Polska to nowoczesny patriotyzm, konserwatyzm, to nowoczesna Polska, to postawienie na ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, dają pracę, tym którzy ciężko pracują, płacą podatki. Którzy nie oczekują, że państwo za nich załatwi wszystko. Sami biorą sprawy w swoje ręce i dzisiaj potrzeba ich docenienia – dodawał lider PSL.

– To logo jest symbolem kierunku, w którym zmierzamy. Właśnie pokazania, że gospodarka po pierwsze, że danie szansy na rozwój, innowacyjna gospodarka, postawienie na nowoczesność, na nowe technologie dla starej partii, jaką jest PSL, ale dla nowej Koalicji Polskiej, jest niezwykle ważne – mówił.

Czytaj także:

"Jest jak Lewica: inteligentna i lubi walnąć kielicha". Zaskakująca recenzja CzarzastegoCzytaj także:

Tom Cruise wpadł w furię, gdy to zobaczył. Wyciekło nagranie, jak grozi filmowcomCzytaj także:

"Szansa jest niewielka". Niedzielski o powrocie dzieci do szkół