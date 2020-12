"Jest jak Lewica: inteligentna i lubi walnąć kielicha". Zaskakująca recenzja Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty chwalił serial podczas ostatniej transmisji live na Facebooku Lewicy.

Wszystko zaczęło się od pytania internauty: "jaką herbatkę poleca pan Włodzimierz do oglądania Netfliksa?".

Jak rozprawiał polityk, to zależy od tego, co się ogląda. Przyznał przy tym, że oglądał ostatnio właśnie "Gambit Królowej", który przypadł mu do gustu.

Czarzasty porównał główną bohaterkę serialu Beth Harmon do Lewicy. – Oglądałem "Gambit Królowej", którego bohaterka jest jak Lewica: ma wielką inteligencję i lubi walnąć kielicha – stwierdził.

Do tego serialu polecił, odpowiadając na pytanie internauty, zieloną i czarną herbatę.

"Gambit Królowej" to amerykański siedmioodcinkowy miniserial stworzony przez Scotta Franka i Allana Scotta, oparty na powieści pod tym samym tytułem z 1983, autorstwa Waltera Tevisa. Akcja serialu rozgrywa się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, przedstawiając fikcyjną historię cudownego dziecka – Amerykanki Elizabeth Harmon, która, zmagając się z przeszłością i nałogami, pragnie zostać najlepszą szachistką świata.

Wszystkie odcinki serialu udostępniono 23 października 2020 na platformie Netflix.

