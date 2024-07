Sawicki kontra Czarzasty. "Widocznie potrzebuje odpoczynku"

W piątek posłowie odrzucili projekt nowelizacji Kodeksu karnego zakładający depenalizację i dekryminalizację aborcji. Za przyjęciem projektu Lewicy opowiedziało się 215 parlamentarzystów, przeciwko było 218, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Projektu, mimo partyjnej dyscypliny, nie poparł Roman Giertych. Poseł KO znajdował się na sali plenarnej, jednak nie wziął udziału w głosowaniu. Premier Donald Tusk poinformował, że Giertych zostaje zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej oraz pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego. W Polskim Stronnictwie Ludowym przeciw było 24 posłów, czterech poparło nowelę, zaś jeden wstrzymał się od głosu, a dwóch nie brało udziału w głosowaniu. Przeciw dekryminalizacji aborcji byli m.in. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek senior Sejmu Marek Sawicki.

– Dla mnie życie żołnierza jest tak samo ważne, jak życie kobiety i dziecka. A tu mamy sytuację, w której życie zbira wysyłanego przez Łukaszenkę, Putina na granicę, zabijającego nożem polskiego żołnierza, jest dla koleżanek z Lewicy ważniejsze, niż życie nienarodzonego dziecka – oburzał się Sawicki, odnosząc się od faktu, że tego samego dnia co kwestią aborcji, Sejm zajmował się nowelą dającą żołnierzom większe uprawnienia. Część klubu Lewicy była przeciw rządowemu projektowi, to jednak nie wzbudziło krytyki ze strony premiera i jego ministrów.

Czarzasty: Niech jedzie na wakacje. Sawicki: Życzę udanych wakacji

Te słowa ludowca rozjuszyły lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Wicemarszałek zalecił Sawickiemu pilny odpoczynek. – Marek, mówię do Marka Sawickiego: jedź na wakacje, odpocznij trochę. Taka prośba. Złap dystansu do życia, złap uśmiechu trochę. Ludzie się uśmiechają, ludzie są dla siebie dobrzy. I są mądrzy też – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Co na to poseł PSL? – No widocznie marszałek Czarzasty zna swoją kondycję i potrzebuje odpoczynku, więc życzę mu udanych wakacji. Te jego życzenia w mojej ocenie są raczej opisem jego kondycji i potrzeby odbycia wakacji, a nie moich – stwierdził Sawicki w "SE".

