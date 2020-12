Rząd wprowadza obostrzenia. Tusk pisze o stanie wojennym

Narodowa kwarantanna oznacza, że od 28 grudnia do 17 stycznia zamknięte będą stoki narciarskie oraz hotele – także w kontekście podróży służbowych. Ponadto z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.Te doniesienia wywołały falę komentarzy. "Sylwester odwołany!", "Godzina policyjna na sylwestra", "Widać po tym jak poważna musi być sytuacja" – to tylko niektóre reakcje na dzisiejszy komunikat resortu zdrowia.

Do sytuacji postanowił się odnieść również były premier Donald Tusk. Jego wpis może jednak nieco zaskakiwać, gdyż porównał sytuację w Polsce do... stanu wojennego.

"Różnica między stanem wojennym a rządami PiS jest taka, że wtedy na Sylwestra zawieszono godzinę policyjną, a teraz ją wprowadzają. Co do kasyn, brak danych. Pasterka bez zmian" – czytamy we wpisie byłego lidera PO.

