Minister odpowiada Wielowieyskiej: Ten zakaz rzeczywiście jest "aberracją"

"Zakaz samodzielnego wychodzenia dzieci i młodzieży na dwór do godz. 16 w czasie ferii jest aberacją. Gdy już będzie ciemno, pójdą do kolegów do domu, gdzie szansa na zakażenie jest większa niż na świeżym powietrzu. Czy ktoś pomyślał, że dzieci oszaleją, siedząc non-stop w domu?" – takie pytanie skierowała do ministra zdrowia Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej". Dalej stwierdziła: "Jednocześnie dopuszczalne jest pójście dziecka do kolegi do domu po godz. 16 lub udział w półkoloniach. Jeżeli półkolonie są dopuszczalne, to przeciew wyjście na dwór wydaje się o wiele mniejszym zagrożeniem, tym bardziej, że dzieci długo tam nie wytrzymają, bo jest zimno".

Co na to Niedzielski? "Pani Redaktor, zakaz wychodzenia dzieci do 16 rzeczywiście jest ‚aberracją’ w istocie rozumienia tego słowa, czyli odstępstwem od normy – tak jak pandemia od stanu normalności. Cel jest oczywisty i dotyczy ograniczenia transmisji wirusa" – podkreśla szef resortu zdrowia.

"Przebywanie poza domem pod nadzorem opiekuna do 16 to gwarancja że nie będzie dochodziło do dużych, niekontrolowanych spotkań dzieci i młodzieży. Po g. 16 rodzice wracają do domu i są w stanie zapewnić bezpieczne warunki spotkań" – wyjasnił Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce

O 11 267 nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

11 267 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (1383), wielkopolskiego (1197), kujawsko-pomorskiego (1114), pomorskiego (1040), zachodniopomorskiego (974), śląskiego (803), łódzkiego (762), warmińsko-mazurskiego (707), lubelskiego (650), dolnośląskiego (593), lubuskiego (407), małopolskiego (391), podkarpackiego (366), podlaskiego (341), opolskiego (222) i świętokrzyskiego (164). 153 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak podaje dalej resort zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 108 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 375 osób.

Czytaj także:

Lempart: Ja się, ku***, boję, że mnie zabijąCzytaj także:

"Tak ich Bolek urabiał". Jakimowicz pokazał ciekawe zdjęcie