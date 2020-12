Komorowski: W organizmie zostały pewne uszkodzenia

– Domyślam się, w jaki sposób się zaraziłem. To jest paradoks, bo rodzinnie uciekliśmy na wieś w marcu tego roku. Ale tutaj paradoksalnie dogonił nas koronawirus – powiedział były prezydent Bronisław Komorowski w programie "Prezydenci i premierzy" w Polsat News.

Jak zaznaczał, do zakażenia koronawirusem wystarczy krótkie spotkanie. – To czasami nawet nie bezpośredni kontakt: jazda samochodem, sklep, no i nieszczęście gotowe – mówił Komorowski.

Pytany o przebieg choroby, zaznaczył, że "to nie było lekkie przeziębienie". – Pobyt w szpitalu trwał jedenaście dni, a wcześniej chorowałem w domu – mówił. – To nie była taka sytuacja, żebym musiał być pod respiratorem, ale miałem też problemy z oddychaniem – dodawał.

– Dla mnie głównym problemem było to, że ten koronawirus zaatakował płuca i było to bardzo rozległe, ciężkie zapalenie płuc, z którego cały czas jeszcze wychodzę – podkreślał polityk.

Jak zapewnił zaszczepi się, żeby dać przykład społeczeństwu, ale także z obawy przed mutacją koronawirusa.

– Zawsze przy leczeniu przy leczeniu zakażenia koronawirusem problemem jest to, że w zasadzie lekarze do końca nie są pewni, jak go można zniszczyć, zahamować. Na przykład u mnie leczono płuca. Ale też ma to swoją cenę, bo z kolei gdzie indziej w organizmie zostały powstały pewne uszkodzenia – powiedział Komorowski.

– Nie ukrywam, tak jak wcześniej wielokrotnie namawiałem rodaków do szczepienia się, to chciałem też dać pewien przykład, świadectwo, szczepiąc się samemu. Nie wiem, nikt jeszcze tego nie jest w stanie powiedzieć. Ale wydaje mi się, że z rozmów z lekarzami wynika, że nie ma przeciwwskazań – mówił polityk.

Czytaj także:

"Zaraża się nim więcej osób". Nowy koronawirus w kolejnym krajuCzytaj także:

Francja i Szwecja też zakazują wjazdu osobom z Wielkiej Brytanii. Chodzi o nową odmianę koronawirusa