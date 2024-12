Nagła dymisja w rządzie Tuska. Odchodzi wiceminister

O jego niespodziewanej rezygnacji wiceministra poinformowało we wtorek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wiceminister kultury podał się do dymisji

"Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec złożył rezygnację ze stanowiska na ręce Premiera Donalda Tuska" – przekazał resort w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie.

Jak podkreślono, w związku z dymisją wiceministra, nadzór nad departamentami, które koordynował przejmie minister Hanna Wróblewska.

Kim jest Andrzej Wyrobiec?

Andrzej Wyrobiec urodził się 3 sierpnia 1964 roku w Chrzanowie. Jest absolwentem studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył również studium dziennikarskie w Instytucie Filologii Polskiej tej uczelni oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W latach 1989-1994 był dyrektorem programowym Studenckiego Centrum Kultury "Pod Jaszczurami" i dyrektorem studenckich festiwali piosenki w Krakowie. Następnie, do 2006 r. prowadził działalność gospodarczą w ramach agencji reklamowej.

Z Platformą Obywatelską jest związany do roku 2001 roku. Pięć lat później przez cztery lata był zastępcą skarbnika tej partii, zaś w roku 2009 został jej skarbnikiem. W tym samym czasie pełnił też funkcję pełnomocnika finansowego komitetów wyborczych PO, a w 2010 również komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. 8 października 2010 przestał być skarbnikiem Platformy Obywatelskiej, zostając sekretarzem generalnym partii. Pełnił tę funkcję do 14 grudnia 2013.

W latach 2014-2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie został prezesem zarządu Parku Śląskiego. Stanowisko to piastował do 2017 roku. Od stycznia 2018 do września 2019 był pełnomocnikiem dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie. Do resorty kultury powrócił w 2023 roku.