Były senator PiS: PO realizowała koncepcję likwidacji państwa polskiego

Pęk był gościem Polskiego Radia 24. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie ocenił rządy poprzedników.

– W jawny sposób, co pokazały 8-letnie rządy Platformy Obywatelskiej, realizowała koncepcję stopniowego osłabiania i likwidacji państwa polskiego na wielu obszarach. Zlikwidowała setki sądów, posterunków policji, różnych urzędów i nawet laboratoriów, dziś tak potrzebnych – stwierdził były senator.

Jego zdaniem decyzje polityczne i administracyjne rządu PO-PSL miały doprowadzić do landyzacji Polski na wzór niemiecki.

– Politycy PO prowadzili takie działania, by zwiększyć kompetencje samorządu, zwłaszcza wojewódzkiego, czyli zmierzali w kierunku landyzacji, by doprowadzić do takiej struktury państwa, która odpowiadałaby strukturze państwa niemieckiego – ocenił.



Bogdan Pęk Jest również zdania, że w przypadku ponownego dojścia do władzy PO, politycy tej partii będą dążyli do wprowadzenia euro.

– Politycy PO, gdyby doszli do władzy, będą dążyli do wzmocnienia tego, co nazywają większą integracją z Unią Europejską, a co to oznacza? Pozbawienie Polski kolejnych atrybutów suwerenności. Nie mówią tego wprost, bo przegrywaliby kolejne wybory – powiedział.



