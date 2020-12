Lempart: To było absolutnie koszmarne doświadczenie

To jest właśnie moment, w którym możemy doprowadzić do tego, że każda partia się ucywilizuje, zmieni sposób działania, bo będzie się jej to opłacało, bo korzyści ze słuchania ludzi jest więcej. Albo nie będzie miała wyjścia, po prostu – powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Marta Lempart.