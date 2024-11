Żona prezydenta Brazylii do Muska: Pier**l się

Brazylia to gospodarz szczytu G20, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada. Głównymi tematami brazylijskiej prezydencji są walka z wykluczeniem społecznym, głodem i biedą, zrównoważony rozwój i transformacja energetyczna oraz reformy systemu globalnego zarządzania. Brazylia wybrała jako motto hasło: "Budowanie sprawiedliwego świata i zrównoważonej planety".

Janja Lula da Silva, żona przywódcy Brazylii, Luiza Inácio Lula da Silva, zabrała głos przemawiała podczas inauguracyjnego poprzedzającego szczyt w Rio de Janeiro. Reuters podaje, że gdy pierwsza dama Brazylii mówiła o konieczności regulacji mediów społecznościowych, by walczyć z dezinformacją, rozległ się dźwięk syreny okrętowej.

Janja Lula da Silva stwierdziła: – Myślę, że to Elon Musk. Nie boję się ciebie, pie*** się, Elonie Musku.

Słowa te wywołały aplauz wśród zgromadzonych. Brazylijka doczekała się szybkiej odpowiedzi od amerykańskiego biznesmena. "Przegrają następne wybory" – napisał Musk.

Konflikt na linii władz Brazylii z Elonem Muskiem trwa od dłuższego czasu. Sąd Najwyższy w Brazylii nakazu zamknięcia i blokady serwisu X na terenie kraju ze względu na niedostosowanie się przez właściciela platformy do określonych wytycznych Sądu Najwyższego. To m.in. ustanowienie oficjalnego przedstawicielstwa na terenie kraju. Ostatecznie dostęp do serwisu został z przywrócony na początku października po ustępstwach ze strony miliardera i uiszczeniu przez niego kary pieniężnej.

Donald Trump ogłosił, że po przejęciu przez niego władzy, utworzony zostanie Departament Wydajności Państwa (DOGE), na którego czele staną miliarder Elon Musk i biznesmen Vivek Ramaswamy. Szef Tesli i SpaceX przez całą kampanię mocno wspierał Republikanina – zarówno finansowo, jak i organizacyjnie.

Teraz Elon Musk wyśmiał oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o tym, że Ukraina jest niepodległym krajem, którego nie można zmusić do "siadania i słuchania przy stole negocjacyjnym".

"Jego poczucie humoru jest niesamowite" – tak biznesmen skomentował oświadczenie przywódcy Ukrainy.

