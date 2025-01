Były marszałek Senatu nie żyje. Miał 89 lat

Choć polityk zmarł 10 stycznia 2025 roku, to w poniedziałek wiadomość o jego śmierci przekazała Kancelarii Senatu RP rodzina.

Longin Pastusiak i Stany Zjednoczone

Longin Pastusiak urodził się 22 sierpnia 1935 roku w Łodzi. Był polskim politykiem, historykiem, politologiem i amerykanistą.

W młodości należał do harcerstwa. W 1959 roku ukończył studia na Woodrow Wilson School of Foreign Affairs oraz University of Virginia w Charlottesville, a rok później został magistrem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat uzyskał na American University w Waszyngtonie, a także na warszawskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przez ponad 30 lat Longin Pastusiak pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zasłynął jako autor licznych publikacji dotyczących Stanów Zjednoczonych.

Szerszej publiczności Pastusiak dał się poznać dzięki programowi Telewizji Polskiej poświęconemu amerykańskim przywódcom politycznym. Parlamentarzysta w każdym odcinku przedstawiał sylwetkę innego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Najpierw PZPR, później SLD

Od lat 60. Pastusiak należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po upadku PZPR w wyniku zmian ustrojowych w kraju, do których doszło w 1989 roku, Longin Pastusiak przeszedł do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

To właśnie z ramienia tego ostatniego ugrupowania, w latach 1991–2001 był posłem na Sejm I, II i III kadencji, następnie w latach 2001–2005 senatorem i jednocześnie marszałkiem Senatu V kadencji.

W latach 2008–2012 Longin Pastusiak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

