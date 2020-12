Kompromitacja Onetu. "Co się z wami dzieje?", "to jest skandal"

"Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia" – artykuł pod takim tytułem został opublikowany na portalu Onet.pl. Czytamy w nim, że czas wojny zniszczył piękną tradycję rodzinnego świętowania. "Już w pierwsze wojenne Święta w 1939 r., wiele polskich rodzin zostawiło na wigilijnym stole nie jedno, a kilka nakryć dla spóźnionych gości" – czytamy.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jako ilustrację do artykułu wybrano zdjęcie przedstawiające... żołnierzy Wehrmachtu w czasie Wigilii w jednym z bunkrów polowych na froncie wschodnim. Fakt ten wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

"Jaka kompromitacja Onetu. Co się z wami dzieje? Mordercy przedstawiani jako zasmuceni ludzie obchodzący święta Bożego Narodzenia. Naród narkomanów i morderców. Żenujące" – ocenił były poseł Kukiz'15 Tomasz Jaskóła.

"Nie lubię nagonki na media, że niemieckie, takie, owakie. No, ale ilustrować tekst o smutnych świętach smutnymi niemieckimi żołnierzami, którzy skąpali Europę i świat we krwi, to jest dla mnie skandal. Brak wyobraźni do kwadratu" – stwierdził z kolei dziennikarz Artur Kiełbasiński.

"W Onecie wracają do wspomnień założycieli koncernu" – napisał Wojciech Biedroń z wPolityce.pl.

Ostatecznie serwis zmienił, a tweet z artykułem usunął.