Szczepienia dla nauczycieli. Czarnek podał termin

Przemysław Czarnek w jedynce Polskiego Radia poinformował, że szczepienie dla nauczycieli będzie możliwe na przełomie stycznia i lutego. – Koniec stycznia i luty to ten okres, kiedy nauczyciele, ci którzy będą chcieli, bo to jest dobrowolne, a zachęcam do tego wszystkich, będą poddawani szczepieniom – mówił. Jak podkreślił, chodzi o kilkaset tysięcy osób.

Kiedy powrót do szkół?

Minister edukacji i nauki przyznał, ze powrót dzieci i młodzieży do szkół jest uzależniony od dynamiki zachorowań.

– Po 17 stycznia do szkoły wracają w pierwszej kolejności uczniowie klas 1–3, być może uczniowie klas maturalnych i klas 8-mych, stopniowo, hybrydowo lub stacjonarnie (...) wszystko zależy, jak epidemiolodzy ocenią dynamikę rozwoju pandemii – powiedział Przemysław Czarnek.

Jak zaznaczył, w 2021 roku matury będą mogły być przeprowadzone bez egzaminów ustnych. – Nie będzie obowiązkowy. Ci, którzy będą potrzebować egzaminu ustnego w związku z rekrutacją na studia, zagraniczne zwłaszcza, to taki egzamin będzie. Podobnie nie będzie obowiązkowego egzaminu dodatkowego z rozszerzenia, ale też będą ograniczenia wymogów egzaminacyjnych – tłumaczył minister.

Czytaj też:

Będą odszkodowania za negatywne skutki szczepień. Jest zapowiedź rzecznika rząduCzytaj też:

COVID-19 i wirus SARS-CoV-2. Czego wciąż o nich nie wiemy?Czytaj też:

Jedna dawka zamiast dwóch. Belgia pójdzie inną drogą ws. szczepień?