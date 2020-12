Jedna dawka zamiast dwóch. Belgia pójdzie inną drogą ws. szczepień?

Znany belgijski wakcynolog Pierre Van Damme z Uniwersytetu w Antwerpii powiedział telewizji VRT, że takie podejście, określane jako "model kanadyjski", rozważa grupa ekspertów kierująca kampanią szczepień w kraju.

„Kanadyjska prowincja Quebec chce wypróbować to podejście. Będziemy to uważnie monitorować. (…) Może jest to coś, co możemy zastosować również w Belgii” - powiedział Van Damme w programie „Het Journaal 7”.

Zdaniem eksperta takie podejście przyniosłoby dwie korzyści. Pierwsza polega na tym, że większa część populacji mogłaby otrzymać szczepionkę w krótszym czasie.

Oznaczałoby to, że również młodzież mogłaby otrzymać szczepionkę przed wakacjami. W efekcie, jego zdaniem, cała ludność Belgii mogłaby zostać zaszczepiona przed latem 2021 r.

Po drugie, jego zdaniem odporność stada rosłaby w znacznie szybszym tempie. Koronawirus miałby mniejsze szanse na dalsze rozprzestrzenianie się i mutację, zmniejszając ryzyko powstania nowej i potencjalnie bardziej niebezpiecznej lub bardziej zaraźliwej wersji.

Tak zwana grupa zadaniowa ds. szczepień ma podjąć decyzję w najbliższych tygodniach. Pierwsze szczepionki (producentów: Pfizer-BioNTech, Moderna oraz prawdopodobnie AstraZeneca-Uniwersytet Oksfordzki) wymagają podania dwóch dawek, aby osiągnąć skuteczność wynoszącą około 95 proc.

Jak podaje VRT, nie jest do końca jasne, o ile mniejszy byłby potencjał szczepionki w przypadku przyjęcia tylko jednej dawki i podania drugiej np. około sześciu miesięcy później, a nie w ciągu kilku tygodni.

Belgijski minister zdrowia Frank Vandenbroucke powiedział, że można rozważyć tę nową strategię, ale i tak trzeba będzie skonsultować się z UE, ponieważ to ona negocjowała zakup szczepionek. Dodał, że eksperci zbadają również, jakie mogą być konsekwencje medyczne podania jednej dawki.

