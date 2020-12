"Przesuwa się w sferę śmieszności". Mocne słowa Terleckiego o Tusku

Komentując inicjatywy promujące szczepienia, jeden z internautów napisał do byłego premiera na Twitterze: "Wspólne szczepienie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim przeciw COVID-19 to byłby Game Changer". "Dla dobra sprawy gotów byłbym osobiście ukłuć Pana Prezesa" – odpowiedział szybko były premier.

Zachowanie polityka komentował w Trójce Polskiego Radia Ryszard Terlecki.

– Tusk stał się takim prześmiewcą. Kiedy poważny polityk nie chcę powiedzieć stacza się, ale przesuwa w sferę śmieszności, to zawsze budzi pewne zażenowanie. To nie jest temat do żartów, do dowcipów, choć w Internecie krążą ich miliony. To jest poważny temat i dziwię się, że polityk, który kiedyś przez niektórych był uważany za poważnego, pozwala sobie na tego rodzaju kpiny – ocenił wicemarszałek Sejmu.

Godzina policyjna?

Polityk pytany był również o zamieszanie w związku z zapisem o zakazie przemieszczania się w sylwestra.

– Godziny policyjnej nie ma. Liczmy tu na odpowiedzialność i dyscyplinę społeczną. Ograniczymy do minimum kary wobec tych, którzy ją naruszą. Natomiast apelujmy i przekonujmy wszystkich, żeby się nie spotykali. Tak to w tej chwili wygląda – mówił w radiowej Trójce Ryszard Terlecki.

Kiedy publikacja wyroku TK?

Terlecki zabrał również głos ws. publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej.

– Trzeba pytać o to TK. My czekamy na to uzasadnienie. Myślę, że to już niedługo nastąpi. Tak mi się wydaje. Minęło wystarczająco dużo czasu, żeby takie uzasadnienie przygotować Sam się trochę dziwię, że Trybunałowi zajmuje to tyle czasu, ale przypuszczam, że to będzie kwestia stycznia – ocenił polityk.

