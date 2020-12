Minister Maląg zachęca pracowników domów pomocy społecznej do szczepień

Szefowa MRiPS podczas briefingu wskazywała, że szczepionka przeciw COVID-19 ma przede wszystkim przeciwdziałać zachorowaniom i doprowadzić do powrotu do normalności.

Podkreśliła, że do 14 stycznia przedłużono termin zapisów na szczepienia dla środowisk medycznych. Zwróciła uwagę, że w tzw. grupie zero są też uwzględnieni pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej i placówek całodobowej opieki.

– Szczepienie cieszy się dużym zainteresowaniem. Dlatego też głęboko zachęcam wszystkich tych państwa z grupy zero, którzy jeszcze nie zgłosili się do szczepień, aby się zgłaszali – powiedziała Maląg.

Przypomniała, że od 15 stycznia mają ruszyć szczepienia dla osób powyżej 60 lat, ale także dla mieszkańców domów pomocy społecznej. Zaapelowała, by do tego czasu osoby starsze, w miarę możliwości, pozostawały w domach. Zapewniła, że pomoc w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów będzie dalej kontynuowana.

– Seniorzy nadal mogą korzystać z infolinii 22-505-11-11. Pomoc będzie działała tak długo, jak to będzie potrzebne – podkreśliła.

Minister rodziny poinformowała, że do tej pory o pomoc w ramach korpusu wsparcia poprosiło ok. 19 tys. seniorów. W akcję zaangażowanych jest prawie 12 tys. wolontariuszy.

– Zdajemy egzamin z odpowiedzialności i z solidarności. Mamy już szczepionkę, która przyczyni się do tego, byśmy mogli skutecznie zahamować pandemię. Zachęcam do tego, aby zgłaszać się do szczepień – dodała Maląg.

Do zaszczepiania się namawiał także wiceminister rodziny Stanisław Szwed, który – jak przyznał – jest ozdrowieńcem. – Warto namawiać wszystkich naszych rodaków do szczepienia się. To jest wirus, który czasem nam się wydaje, że jest nic nieznaczący, niewidoczny, ale skutki tego wirusa odczuwam do dziś– powiedział Szwed.

Podkreślił, że w walce z koronawirusem ważne jest to, aby nie zarażać członków rodziny i współpracowników.

– Mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że to się udało zrobić. To są te podstawowe warunki obostrzeń – dystans, maseczka, dezynfekcja. Przy utrzymaniu takiego rygoru, osoby, które były wokół mnie, nie zarażały się – dodał Szwed.

Zaapelował raz jeszcze o szczepienie się. – To daje nam szansę, że szybciej pokonamy koronawirusa – przekonywał wiceminister.

Z kolei prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski zwrócił uwagę, że 14 października 1492 roku, "jak Krzysztof Kolumb stanął na amerykańskiej ziemi, nie zdawał sobie sprawy, że wraz z okrętami konkwistadorów przywiózł do Ameryki różnego rodzaju choroby zakaźne". – Szalała wtedy w Europie czarna ospa, tyfus, odra, krztusiec, bardzo ciężkie choroby, które zdziesiątkowały Europę – mówił dr Sutkowski.

Wskazał, że koronawirus jest mniej groźny niż czarna ospa, ale niezwykle zjadliwy, szczególnie dla seniorów. – Koronawirus spowodował ogromne perturbacje zdrowotne, ale również paraliż gospodarczy, społeczny, ekonomiczny. Paraliż świata. Rok 2020 był covidem, ale kończy się antycovidem. Kończy się największą zdobyczą w walce z koronawirusem, kończy się szczepionką, kończy się tym, co zawsze działało – podkreślił dr Sutkowski.

– Szczepmy się, róbmy to. To jest bezpieczne, to jest skuteczne, to jest jedyny sposób. Inaczej będziemy w trudnej sytuacji ciągnącej się latami. Zróbmy to dla siebie i naszych najbliższych – dodał.

W niedzielę w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 preparatem konsorcjum firm Pfizer i BioNTech.

W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Zgodnie z zapowiedziami, każda osoba, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, może leczyć się na COVID-19, podlegać bezpłatnej diagnostyce i uzyskać bezpłatne szczepienie.

Czytaj też:

Poboży o Rudzińskiej-Bluszcz: To symboliczny koniec tej kandydaturyCzytaj też:

KO, Polska 2050 i Lewica popierają kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz