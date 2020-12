"Poważna awaria terminalu Orlenu". Wiceburmistrz Wilanowa opublikował zmanipulowaną informację

W poniedziałek litewskie ministerstwo środowiska poinformowało, że w terminalu doszło do wycieku ropy, powołując się na informacje z Orlenu podało, że wyciekło 1-2 tony ropy naftowej, a zanieczyszczony został kilometr kwadratowy powierzchni morza. Ostatecznie podano, że wyciek udało się ograniczyć do 480 litrów.

Tymczasem Bartosz Wiśniakowski opublikował na swoim profilu na Twitterze informację o wycieku, ilustrując ją zdjęciem pokazującym gigantyczny wyciek, do jakiego doszło... w 2016 roku w Zatoce Meksykańskiej. Dopiero po fali oburzenia dopisał, że jest to tylko zdjęcie ilustracyjne.

Do Zatoki Meksykańskiej w 2016 r. wyciekło ok. 340 tysięcy litrów ropy.

Z kolei podczas pierwszej awarii oczyszczalni Czajka (2019 rok) do Wisły co sekundę trafiały 3 tys. litrów ścieków. Podczas kolejnej awarii w sierpniu tego roku było to już nawet 15 tys. litrów na sekundę.

