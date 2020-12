Kukiz do zaszczepionych polityków: W kitle i do roboty!

We wtorek szczepieniu przeciw COVID-19 poddali się kolejni politycy. Najpierw szczepionkę przyjęli byli ministrowie zdrowia: Konstanty Radziwiłł i Marek Balicki. Zaszczepieni zostali też wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wieczorem zaszczepili się obecny i były marszałek Senatu Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski. Wszystko transmitowały media.

Do szczepień polityków odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 nawiązał w swoim wpisie do zapowiedzi rządu z 18 listopada rząd w myśl której "w pierwszej kolejności możliwość szczepienia na COVID-19 będzie miał personel medyczny, następnie seniorzy".

"Wczoraj przed kamerami 'w pierwszej kolejności' zaszczepili się lekarze-politycy czyli Karczewski, Grodzki i Kosiniak-Kamysz" – przypomniał i dodał: Rozumiem, że szczepionki dostali przed innymi, bo zostali potraktowani jako 'personel medyczny'".

"Skoro tak, to w kitle i do roboty! Do szpitali leczyć covidovców. I niech to koniecznie pokażą w telewizji" – zakończył swój wpis Paweł Kukiz.

