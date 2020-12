"Presja ma sens". YouTube przywrócił spektakl o ratowaniu Żydów przez grupę Ładosia

"Youtube usunął dzisiejszą premierę spektaklu PASZPORTY ŻYCIA. Próbujemy w nim opowiedzieć o ratowaniu Żydów przez grupę skupioną wokół ambasadora Ładosia" – poinformował w środę rano Papis.

twitter

W sprawę zaangażowało się MSZ. Interwencja zakończyła się sukcesem, co potwierdził wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński.

twittertwitter

Sztuka przedstawia współczesne spojrzenie na historię ratowania Żydów przez grupę ambasadora Aleksandra Ładosia. Grupa Ładosia, złożona z polskich dyplomatów z Berna oraz przedstawicieli organizacji żydowskich, w latach 1941-43 w sposób zorganizowany i na masową skalę nielegalnie kupowała, sporządzała i dostarczała osobom zagrożonym Zagładą sfałszowane paszporty oraz poświadczenia obywatelstwa. Dotyczyło to dokumentów czterech państw - Paragwaju, Hondurasu, Haiti i Peru. W ten sposób Żydzi stawali się obywatelami państw trzecich, co zwiększało ich szanse na uniknięcie śmierci w obozach zagłady. Dokumenty pokazujące zakrojoną na niezwykle szeroką skalę działalność polskich dyplomatów odnaleziono po latach. Sprawę nagłośnił były już ambasador Polski w Szajcarii Jakub Kumoch.

Spektakl przygotowali uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi. Producent jest Fundacja Hatkiva, a reżyserem Andrzej Maria Marczewski. Sztukę dofinansowano ze środków resortu kultury.

– "Paszporty życia" to spektakl zrobiony przez młodzież i absolwentów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, opowiadający historię paszportów z Paragwaju, dotyczący grupy ambasadora Ładosia, jak oni to widzą, jak swoimi młodymi oczami patrzą na tamtą historię ratowania Żydów i jak to jest dla nich dziś ważne – podkreśla Jarosław Papis, szef fundacji Hatikva.

Czytaj też:

"Sylwester bez niej, to jak święta bez Kevina". Dobre wieści dla fanów Maryli RodowiczCzytaj też:

Cezary Pazura będzie zachęcał do szczepień