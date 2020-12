Spokoju i powrotu do normalności. Życzenia od Kamili Baranowskiej dla czytelników "Do Rzeczy"

Drodzy czytelnicy i sympatycy tygodnika "Do Rzeczy". W nowym roku życzę przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze, o czym dobitnie przypomniał nam mijający właśnie rok. Życzę dużo spokoju, bo będzie on potrzebny po tym, co zafundował 2020 rok i życzę powrotu do normalności – mówi Kamila Baranowska w specjalnych życzeniach noworocznych dla czytelników "Do Rzeczy".